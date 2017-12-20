ميامي تستضيف معرضاً للصالون الدولي للساعات الراقية بالولايات المتحدة

أعلن ووتشز آند وندرز عن حدث فخم مدته أربعة أيام من المنتظر أن يقام في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية لعرض أحدث مبتكرات بعض من أرقى ماركات الساعات في العالم تزامناً بالمصادفة مع معرض فريد للسيارات هناك.

الحدث مبتكر الفكرة من خلال شراكة بين ميامي ديزاين ديستريكت أسوشييتس (إم دي دي إيه) وفونداسيون هوت أورولوجيري (إف إتش إتش) المدعومة من مجموعة ريشمون العالمية وسيقام في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2018.

ومن المنتظر أن تجتمع في هذا الحدث 21 من أكبر مصنعي الساعات الفخمة في العالم على الإطلاق ومن بينهم إيه لانغيه أوند زونه، أوديمار بيغيه، بلغاري، كارتييه، إيرميس، هوبلو، آي دبليو سي، جيجر لوكولتر، لوي فويتون، بانيراي، بياجيه، تاغ هوير، فاشرون كونستانتان، فان كليف آند أربلز وآخرين.

وستقوم كل شركة من هذه الشركات بكشف النقاب عن أحدث مبتكراتها للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية خلال معرض دبليو دبليو إم في ميامي.

وعلى مدى نهاية الأسبوع ستتاح للضيوف فرصة الوصول إلى “تيلينج تايم”، وهو معرض خاص يتألف من تسعة أفلام وتركيبات مبتكرة وأعمال درامية لفنانين معاصرين دوليين.

وتجهز إف إتش إتش كذلك مصفوفة مؤتمرات وورش عمل يمكن لأي شخص حضورها سواء كان هاوياً أو من ذوي الخبرة والدراية بصناعة الساعات أو كان من هواة جمع الساعات.

وتتصادف إقامة دبليو دبليو إم كذلك مع معرض ميامي ديزاين ديستريكت كونكورس الاستثنائي الذي ستعرض فيه أكثر من 100 سيارة ومعرض ميامي السنوي الثلاثين لليخوت.