الطريقة الصحيحة لمعرفة مدة صلاحيات الماكياج

شارك

غير صحيح ما يتداول من كون تاريخ صلاحية الماكياج يتوقف على تاريخ الصلاحية المدونة على العبوة، وإنما يتزامن مع يوم فتح العبوة والشروع في استعمالها، وحتى لا تنتهي صلاحيته من دون علمك، و لا يكون لديه آثار سلبية على البشرة..اعلمي أن مراقبة الماكياج يمكن أن تتسنى من خلال الوقوف على تغير رائحته من عدمها.. والوقوف على لونه وقوامه ..

*طبعا إنه انطلاقا من رائحة الماكياج يمكنك معرفة إن كانت صلاحيته انتهت أم مازال قابلا للاستعمال حتى لا يؤذي بشرتك، على اعتبار أن انتهاء صلاحية الماسكارا يمكن الوقوف عليه واكتشافه بتغير الرائحة، حيث الرائحة تصبح شبيهة بالبنزين، بينما رائحة أحمر الشفاه تشبه تماما زيت الطهي.

*إن العثور على تشققات في قلم أحمر الشفاه وعلبة أحمر الخدود، تعلن لوحدها انتهاء مدة صلاحية منتج التجميل، وحتى ملمسهما يوحي بذلك.

*تبدل قوام الماكياج ينذر بشكل جلي أنه لم يعد صالحا للاستعمال، وعلى سبيل المثال تنفصل مكونات كريم الأساس ويتحول إلى طبقات، بينما الماسكارا يتحول منظرها إلى كتل صغيرة و يجف السائل الموجود بداخلها.

*ويتفق كذلك أن تغير لون الماكياج يفضح بالفعل خطورة استعماله وضرورة التخلص منه، فنجد لون الكونسيلير يتبدل فجأة ويصبح بدرجة أقل من درجته الأساسية، وحتى لون أحمر الشفاه والخدود يتغير بشكل محسوس.

وننصحك بالحفاظ على منتجات الماكياج في درجة حرارة الغرفة، ويجب بعد استعمالها أن تغلق بشكل جيد، لأن نسيانها مفتوحة سيسرع من تلفها.

ينبغي المداومة على غسل فرشاة الماكياج كل أسبوع، وهناك من يقترح إلصاق ورقة صغير ة على منتجات الماكياج يكتب عليها تاريخ فتح العبوة، حتى لا تنسي تاريخ نهاية صلاحيتها.