معركة سودانية مصرية في برنامج “ذا فويس”

شهدت حلقة الأمس مشادة كلامية وصلت لدرجة التجريح وربما السباب والتهكم بين المتسابقة المصرية رانا عتيق والسودانية لينا قاسم.

المتسابقتان كانتا ضمن فريق الفنان محمد حماقي ويبدو أن العلاقة بينهما كانت قد وصلت لحالة متأخرة من التوتر.

ففي الكواليس ذكرت لينا أن زميلتها المصرية رانا علقت على صوتها واستنكرت غناء لينا لأعمال الراحلة أم كلثوم باللهجة السودانية، الأمر الذي أغضب لينا قاسم.

وعلى الجانب الأخر ترى رانا عتيق أن تعليقها جاء في إطار النقد البناء وما كان لزميلتها السودانية أن تغضب. علقت المتسابقة السودانية على ملحوظة زميلتها المصرية بالقول ” المفروض تجلسي مكان حماقي، لكن ذلك لن يليق بك”.

ويبدو أن الغضب كان متبادلا، حيث هددت كلا منهما للأخرى بأنها سوف تسحقها على حلبة الغناء. بمجرد الصعود الى مسرح المسابقة تبادلا الطرفان نظرات الكراهية حتى خلال غنائهما لأغنية رومانسية لكوكب الشرق أم كلثوم.

كان الابداع عنوانا لأداء المتسابقتين مما وضع لجنة التحكيم في حيرة من أمرهما، لكن جاءت كلمة حماقي لتحسم المنافسة لصالح المصرية رانا عتيق.