معز مسعود يكذب شائعة طلاقه “من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية”

مثل النار في الهشيم، انتشرت خلال اليومين الماضيين شائعة طلاق الداعية الاسلامي معز مسعود لزوجته الفنانة شيري عادل.

مصدر الشائعة كما وردت كان الأصدقاء المقربون من الزوجة نفسها، وقد بنوا هذه الشائعة على سفر شيري عادل الى الساحل الشمالي بصحبة أهلها وبدون مرافقة زوجها، لكن سبق ذلك قبولها لتمثيل فيلم استعراضي مع المطرب عبد الفتاح الجريني، مما رجح كفة الانفصال وضاعف من انتشار وضجيج شائعة الطلاق.

وعلى الرغم من تكذيب والدة الزوجة لهذا الخبر إلا أن الشائعة لم تتوقف وتداولتها العديد من المواقع ووسائل الاعلام.

كل ذلك دفع الزوج الى نشر تغريدة بالأمس عبارة عن صورة تجمعه بزوجته مستهجنا انتشار مثل هذه الشائعات، فقد كتب مسعود مغردا” فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح.

من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية”. واعتبر مسعود أن فضول الاعلام ينتهك خصوصية حياته بنشر مثل هذه الأخبار التي لا تمت للواقع بصلة.