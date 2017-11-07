من عائلة تركية وشاركت في فيلم ياباني….. معلومات غريبة عن الدلوعة شادية

ترقد الفنانة القديرة شادية حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء للقوات المسلحة. وتعد معبودة الجماهير من الفنانات التي لم يختلف الجمهور على حبها. اليوم بين أيدينا أغرب المعلومات والحقائق التي لا نعرفها عن هذه الفنانة المعتزلة الجميلة.

هي أصغر أشقائها الخمسة، وقد ولدوا لأبوين مصريين لكن أصلهما تركي.

اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، اما “شادية” فهو اسم الشهرة الذي أطلقه عليها المخرج حلمي رفلة.

بدأت حياتها بالغناء في دوبلاج فيلم “المتشردة” وقد اختارها أحمد بدرخان كمغنية لأفلامه بعدما أعجب بصوتها.

ظهرت بمشهد صغير لأول مرة عام 1947 بفيلم ” أزهار وأشواك” مع يحيى شاهين ومديحة يسري.

أول أجر حقيقي حصلت عليه كان 150 جنيها من خلال مشاركتها أمام محمد فوزي وليلى فوزي بفيلم “العقل في أجازة”.

عرفها اليابانيون من خلال مشاركتها في فيلم ياباني مصري مشترك باسم “جريمة على ضفاف النيل”. وبناء على ذلك عرض فيلمها “شئ من الخوف” أيضا في اليابان.

خلال مشوارها الفني أنتجت فيلمين فقط وهما “شاطئ الذكريات” و”ليلة من عمري” وجسدت خلالهما دور البطولة أمام عماد حمدي، لم تكرر التجربة بعد ذلك لأنها منيت ببعض الخسائر المادية.

قاومت كل المغريات التي قدمت إليها للعودة إلى الفن من جديد، كما رفضت الحضور لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أيضا.