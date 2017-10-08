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معين شريف يطرب الجمهور في حفل إعادة افتتاح أحد فنادق طابا

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أكتوبر ٨ ,٢٠١٧

أحيى المطرب اللبناني معين شريف حفل إعادة افتتاح فندق “ذا باي فيو طابا هايتس” The Bayview Taba Heights (ماريوت سابقاً)، وذلك في سهرة استثنائية.

في حفل امتدَّ حتى ساعات الصباح الأولى أحيى المطرب معين شريف، على أنغام الصوت الجبلي والموسيقى الشرقية حفل إعادة آفتتاح فندق “ذا باي فيو طابا هايتس”، بحضور عدد كبير من الجاليات العربية والشخصيات المهمّة، على رأسهم السيد عماد الطرابيشي الذي بدأ الحفل بكلمة افتتاحية وجه فيها الشكر إلى الحضور والسيد سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوام، مالكة طابا هايتس.

يُذكر أنَّ الحفل هو ضمن حفلات “طابا هايتس” لتنشيط السياحة في مصر والبحر الأحمر والذي سبقه عدد كبير من الحفلات والمهرجانات أحياها عدد من النجوم منهم: شيرين عبد الوهاب، فارس كرم، وائل جسار، سعد الصغير، أحمد شيبه، علاء زلزلي وآخرين. والتنظيم لهاني حسن.

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