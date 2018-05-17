شاهد بالفيديو: مفاجآت خطيرة في برنامج رامز جلال

يحرص رامز جلال على التجديد وعدم التقليد في برنامجه الذي يقدمه كل عام في شهر رمضان، لكن ربما يكون البرنامج هذا العام أكثر تميزا وتجديدا عن جميع الأعوام السابقة.

كما يعلم الجميع يقدم رامز جلال برنامجه هذا العام من روسيا مستغلا وصول مصر لكأس العالم، لاستدراج ضيوفه الى مكان التصوير.

ومن خلال الاعلان الرسمي لبرنامج “رامز تحت الصفر” نتأكد من وجود عدد كبير من الضحايا الجدد، وعلى سبيل المثال وقع حسام البدري مدرب النادي الأهلي في الفخ، ليس هذا فحسب بل تم استدراج شيرين عبد الوهاب و ياسمين صبري وغادة عبد الرازق والتي طلبت عدم إذاعة الحلقة لتتفق مع أحمد آدم في المطلب نفسه.

ومن الضيوف الذين وقعوا ضحايا لرامز جلال كذلك النجمة ياسمين صبري وخالد سليم ورانيا فريد شوقي ومحمد عبد الرحمن والنجم القدير كمال أبو ريا وريهام عبد الغفور ونور وهنا الزاهد، إضافة الى كريم فهمي وديانا حداد وسامح حسين وريم.

كما كان هناك حضور لنجوم الرياضة مثل مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو ونجم الزمالك شيكابالا والنجم المعتزل رضا عبد العال.

ويبدو من الاعلان استدراج رامز الى روسيا بحجة التصوير لبرنامج عن كأس العالم، وفجأة يجد الضيف نفسه في وسط الثلوج المتحركة والخطيرة، كما تظهر الدببة والحيوانات المفترسة لتكمل مشاهد الرعب، وعندما يصل الضيف الى درجة عالية من الخوف الشديد تنشق الثلوج ويظهر المنقذ رامز جلال، والذي يلقى نصيبا وافرا من السباب والضرب والشتائم أيضا.

نتفق أو نختلف مع رامز جلال، لكن يجب الاعتراف بأن برنامجه مميز وغير تقليدي.