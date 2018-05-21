مقابلة مع الشيف سانجيف كابور الحاصل على ترتيب عالمي في موسوعه غينيس

من أشهر الوجوه على التلفزيون الهندي، امتلك قلوب الملايين حول العالم، حائز على جوائز عالمية في عالم الطبخ، و حاصل على ترتيب عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

الشيف سانجيف كابور زار الكويت مؤخرا و كان لنا معه هذا اللقاء:

هل سبق أن تذوقت الأكل الكويتي من قبل؟

جربته و أحببته كثيراً و استمتعت به، كنت أحاول دائماً أن أذهب إلى الأماكن الشعبية لأتذوق الأكل الأصيل و أتمنى أن أفعل هذا في الكويت.

هل لك أن تحدثنا عن دخولك موسوعة غينيس للأرقام القياسية و تجربتك فيها؟

دخلت كتاب غينيس عام 2017 عن طريق ما أنجزت في عالم الطبخ الهندي، و كنت أسعى للحصول على هذا الرقم القياسي حتى يعرف العالم عني أكثر و حتى أجذب أنظار العالم أجمع بأن في الهند أنواع كثيرة من الطعام و الأصناف لم يتذوقوها بعد، فقمت بطهي أنواع عديدة من الطعام و طلبت من كل المارة في الشارع تذوقها، و حين حصلت على رضا الناس في الشارع علمت حينها بأنني أستطيع أن أحصل على هذا الرقم القياسي.

هناك سوء فهم حول الطعام الهندي حيث بعض المقولات بأنه غير صحي أو تقليدي؟

أعتقد أن الطعام الهندي دائماً صحي أنما الفرق بين الأشخاص، فهناك أشخاص صحيين أو أشخاص يعانون من بعض المشاكل الصحية.

في الهند و حين يخرج الناس لتناول الطعام في المطعم فأنهم يبحثون عن شيء مختلف عن الطعام المنزلي الذي يمكن طهوه في المنزل و لكنه يربدونه بنفس الجودة و النظافة، و هذا ما احرص على ان اقدمه في مطعم ذا يلو تشيلي.

إلى أين تطمح من خلال عملك أن تصل بالطعام الهندي؟

أن كل ما أطمح له من خلال عملي هو أن يكون هناك طبق هندي عالمي بطعم واحد لا يتغير أن جربت أن تتذوقه و أنت في الكويت أو أن كنت في الهند.