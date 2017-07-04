سر مقاطعة نجوم تركيا حفل زفاف بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين

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غاب العديد من النجوم الأتراك الذين كان مفترضاً أن يحضروا حفل زفاف الثنائي بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين، ومن نجوم الوسط الفني التركي الذين قاطعوا حفل الزفاف، نذكر كل من الممثل كيفانج تاتلينوغ الشهير باسم مهند و خالد أرغنيش ومريم أوزرالي بطلي مسلسل ” حريم السلطان ” الذي شارك فيه بوراك بدور بالي بيك.

يرجح أن أسباب الغياب لحفل زفاف أهم نجمين في الساحة الفنية التركية، مرده إلى وجود خلافات وسوء تفاهم بين النجوم والعروسين، وعلى سبيل المثال يفسر عدم حضور مهند أو الممثل كيفانج تاتلينوغ هذا الحفل الكبير بوجود خلاف بينه وبين فهرية أفجين، وحدث ذلك عندما قاسمها بطولة مسلسل “سعيد وشورا”، وكان النجم كيفانج وقتها قد وصف فهرية بأنها شخص لا يطاق.

بينما يأتي غياب الممثلة نسيلهان أتاجول التي شاركت بوراك مسلسل ” حب أعمى”، بسبب وجود برودة في علاقتهما وعدم الاتفاق، ويؤكد ذلك عدم حضور بوراك حفل زفافها الذي أقيم السنة الماضية.

يذكر أن حفل العروسين حضره ما لا يقل عن 100 ضيف من الأقارب والفنانين وأقيم في قصر سعيد حليم باشا، حيث تألقت فيه “فهرية” كثيراً لأنها ارتدت فستاناً أبيضاً من تصميم 15 مصمم.

كانت النجمة العروس فهرية أفجين التي تقضي في الوقت الحالي شهر العسل بجزر المالديف، قد نشرت مؤخراً عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل زفافها تجمعها بزوجها بوراك أوزوجيف، ورأفقته بتعليق تثني فيه على زوجها وتعبر فيه عن سعادتها الكبيرة معه: “يا بطلي يا عالمي.. حلمي أن أكبر معك وأن أكتمل معك وأن أقول لك نعم للأبد.. والآن كل شيء تمام..”.