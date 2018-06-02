مقلوبة اللحم بطريقة مبتكرة

المقادير

كوب ونصف من الأرز البسمتي

3 حبات باذنجان مقلية

2 كوب من الزهرة المقلية

3 حبات من البطاطس الحلقات المقلية

3 أكواب من المرق أو الماء

نصف كيلو من مكعبات اللحم البقري المسلوق والمحمرة

كوب من اللحم المفروم المعصج

بصل مقطع لجوانح ومقلي

ملح

بهارات مشكلة مطحونة (كركم- قرفة- قرنفل- هيل مطحون-فلفل أسود- لومي)

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة

صنوبر ولوز مقلي

الطريقة

اغسلي الأرز، ثم انقعيه في ماء بارد لمدة نصف ساعة، بعد ذلك صفيه من الماء جيدا.

اخلطي اللحم المفروم الذي تم تحضيره سابقا مع البصل والبهارات وقلبيه جيدا في وعاء خارجي مع الأرز المصفى.

أحضري قدرا مناسبا من النوع الذي لا يلتصق فيه الطعام وإبدئي برص الخضراوات فيه ضعي حلقات البطاطس ثم الزهرة ثم الباذنجان.

ضعي مكعبات اللحم البقري فوق الخضراوات المصفوفة.

ضعي خليط الأرز واللحم المفروم فوق الخضراوات المصفوفة وقطع اللحم في القدر.

أضيفي الماء أو المرق وارفعي القدر على نار متوسطة.

بمجرد الغليان قومي بتهدئة النار واتركي القدر لمدة نصف ساعة حتى ينضج الأرز.

اتركي القدر يهدأ لمدة نصف ساعة ومن ثم اقلبيه في وعاء مناسب وزينيه بالصنوبر واللوز المقلي.

قدميه مع سلطة الزبادي وبالهنا.