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1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل هذه الممثلة

بقلم

نوفمبر ٢٠ ,٢٠١٧

وجدت الممثلة الهندية “ديبيكا بادوكون” نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما أصبحت مهددة بالقتل في أي لحظة.

فقد رصد أحد أعضاء الحزب القومي الهندوسي الحاكم مكافأة مالية ضخمة لمن يقتل هذه الممثلة. حيث خصص مبلغ 100 مليون روبية هندية (1.5 مليون دولار) كمكافأة لمن يتمكن من قتلها. ويرجع السبب في ذلك إلى قيامها بدور البطولة في فيلم “بادمافاتي”.

وسوف يتم عرض الفيلم في دور السينما قريبا. يرجع هذا القرار الغريب إلى قيام الممثلة بتجسيد دور ملكة هندوسية تقع في غرام حاكم مسلم. كما وجه الرجل تهديدات بالقتل أيضا لمخرج ومنتج الفيلم.

قصة الفيلم مستوحاة من أحد القصائد الملحمية التي انتشرت في القرن السادس عشر بعنوان “بادمافات” والتي تحكي قصة الملكة الهندوسية مع الحاكم المسلم.

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