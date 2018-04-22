مكرونة بالعدس الأصفر

يمكن تحضير طبق المكرونة بطبق العدس الأصفر بطريقة سهلة وبسيطة يمنحك نتائج مضمونة تتمثل في طبق لذيذ ومغذي، سوف يحبه أطفالك كثيرا.

المقادير:

½ كيلو مكرونة

1كوب عدس أصفر

½ كوب ماء

4 ثمرات طماطم مقشرة ومفرومة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

2 ملاعق كبيرة ريحان طازج مفروم

2 ملاعق كبيرة أوراق بقدونس طازج

1 ملعقة كبيرة زبد

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة خل

¼ ملعقة صغيرة كسبرة جافة مطحونة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير:

تسلق المكرونة في ماء ممزوج بالملح وعندما تنضج تصفى من الماء ويحتفظ بها، وبالموازاة مع ذلك يذوب الزبد على نار متوسطة ويسكب عليه البصل حيث يذوب حتى يذبل جيدا ويصبح لونه ذهبيا، بعد ذلك تتم عملية إضافة كل من الثوم والعدس، مع تقليب الخليط لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وعقب ذلك يسكب كل من الطماطم وصلصة الطماطم والريحان، مع إضافة الماء والخل والملح والفلفل الأسود والبابركا وكذا الكسبرة، ويشترط الاستمرار في عملية التقليب حتى يغلي الخليط، في هذه المرحلة تسكب المكرونة مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها، وفي الأخير يزين طبق المكرونة بأوراق البقدونس أو أعشاب معطرة حسب الذوق والاختيار.