مكعبات ثلج ماء الورد لبشرة بجمال الورد

ماء الورد ذلك الماء المستخلص من الورود والذي يحمل رائحة وعبقا مميزين، يدخل في العديد من الصناعات الخاصة بمجال التجميل، ويعتبر صديقا لكل امرأة تبحث عن بشرة نضرة وجميلة بجمال الورد. استخدمته النساء منذ آلاف السنين في جميع الحضارات لما له من فوائد لا يمكن حصرها.

وربما تقوم العديد من النساء باستخدامه دون أن يكون لديها أي معرفة سابقة عن فوائده للبشرة حيث يحتوي ماء الورد على العديد من الفيتامينات خاصة فيتامينات الجمال كذلك فهو يحتوي على مواد مضادة للالتهابات وقابضة لذا فهو يستخدم كوسيلة فعالة لغلق مسام البشرة بعد تنظيفها وكثير من خبراء التجميل ينصحون باستخدامه بديلا عن التونيك بعد الغسول.

إن المداومة على استخدام ماء الورد صباحًا ومساء بشكل مستمر، يمنح بشرتك العديد من الخصائص فيضفي عليها رونقًا خاصًا خاصة لأصحاب البشرة الجافة.

وهناك عدد لانهائي من الوصفات الطبيعية التي يعتبر ماء الورد العنصر المشترك فيها، يمكن خلط ماء الورد بقليل من العسل وتوزيع هذه الخلطة على البشرة لتهدئتها من حروق الشمس، كذلك يستخدم خليط من ماء الورد والترمس المطحون وقطرات من الليمون كأفضل ماسك للتقشير والتبييض، كما يستخدم خليط من ماء الورد والنشا لتبيض الأماكن الداكنة وتفتيح لون البشرة وغيرها من الوصفات الذي يكون فيها ماء الورد المكون الرئيسي للمزج. ومن الأفكار المبتكرة لك سيدتي استخدام مكعبات الثلج المصنوعة من ماء الورد وتدليك البشرة بها، فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الوجه وإزالة انتفاخات العين بالتدريج كما أنه يفيد في تصغير مسامات البشرة وتقليل الإفرازات الدهنية وعلاج الهالات السوداء خاصة في حال إضافة بعض قطرات من عصير الخيار لماء الورد قبل تجميده.

إن الحديث عن وسائل الاستفادة من ذلك الماء العطري لا يمكن حصرها فهو بالفعل صديق لكل امرأة تبحث عن جمالها بطرق طبيعية.