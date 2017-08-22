بثلاث خطوات تحصلين على مكياج نجمة بوليود بريانكا شوبرا

لفتت ملكة جمال الهند بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالتها الساحرة ومكياجها الملفت، شوبرا نجمة بوليوود الأولى تستغل بشرتها السمراء للقيام بميك آب خاص بها، يجعلها فريدة ومميزة، ولأن التميز من حق كل امرأة، إليك الخطوات التي تقوم بها بريانكا:

الخطوة الأولى

تضع بريانكا بشكل مستمر عدسات خضراء تتناسب مع بشرتها السمراء، وتقوم باستخدام خافي العيوب تحت عينيها وعلى بشرتها وعنقها مع الحرص على أن يكون لون الكريم قريب من لون بشرتها، هذا بالإضافة إلى وضع الكونتور والهايلاتر بأسلوب ناعم وخفيف لتصحيح وإضاءة الوجه بشكل صحيح، مع وضع بودرة الخدود والتي تميل إلى اللون الوردي.



الخطوة الثانية

مكياج العينين يعتمد على تغطية الهالات السوداء أيضاً، مع تحديد الحاجبين وملء الفراغات باستعمال القلم البني للحواجب لتكون طبيعية وجذابة، كما تعتمد شوبرا على مكياج العيون البرونزي الذي يُعد من الخيارات الصائبة لذوي البشرة السمراء، مع اختيار اللون البيج الفاتح لتبطين الجفن العلوي، ومن ثم تبدأ وضع الظل الذهبي في زاوية العين الداخلية ومنطقة تحت الحاجبين، مع تحديد قوس العين المتحرك.

من بعد استخدام اللون البرونزي، تبدأ بريانكا بتحديد عينيها بالكحل الأسود تماشياً مع خط الرموش العلوية والسفلية الذي من الممكن خلطه مع الظلال البنية الداكنة لتتقلص حدة الكحل الأسود، ومن الخطوات المهمة أيضا لبريانكا استخدام ماسكارا سوداء لتمشيط الرموش العلوية والسفلية وإظهار كثافتهما.

الخطوة الثالثة

بعد الانتهاء من منطقة العينين، تقوم بوضع مرطب على شفتيها، ثم وضع أحمر الشفاه الذي يتناسب مع لون الملابس، وتميل في الغالب الى درجات اللون المائل للبني، أو الوردي الأحمر أو الداكن، كما تستخدم قلم الكونتور كأحمر شفاه.