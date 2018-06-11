طرق ناجحة لتبقى ملابسك تفوح بالرائحة الزكية داخل الخزانة

حتماً ترغبين برائحة منعشة دائمة لملابسك داخل الخزانه، وعلى الرغم من رائحة الملطف الزكية الذي تستخدميه أثناء غسل الملابس إلا أنه لا يستمر طويلاً عليها داخل الخزانة، لذلك سنقدم لك بعض الطرق الناجحة التي ستحافظ لك على رائحة انتعاش الملابس داخل الخزانة..

– وضع بعض مكعبات المسك أو بضع أجزاء من صابون الوجه بالرائحة المنعشة في الخزانة وستنتشر الرائحة في أرجائها كافة وتعلق على الملابس.

– وضع بعض بتلات الورود، ومن المفضل اللافندر التي تضعينها في كيس صغير بثقوب مختلفة، أو تلفينها بشبك صغير، ووزعيها في زوايا الخزانة لتعبق رائحتها بشكل ناعم وخفيف وتعطّرها.

– رش القليل من العطر المفضل لديك أو أي عطر منعش آخر على بعض القصاصات الورقية التي تقومين بتوزيعها في أرجاء الخزانة لتنشر رائحة مميزة داخلها تحافظ على الملابس معطّرة.

– كما أن الاستفادة من المناديل المبللة بعد تجفيفها يمكن أن تساعد على نشر العطر في الخزانة، حيث تقومين برش القليل من العطر المفضل لديك على هذه المناديل بين الحين والآخر للحصول على رائحة منعشة للملابس.

– يمكنك وضع القليل من حبات الأرز في كيس من القماش الصغير، ورش العطر الذي تريدين على هذه الحبات، وإغلاق الكيس ووضعه في الخزانة لتنتشر الرائحة العطرة.

– أعواد القرنفل وقشر البرتقال والليمون يمكن أن تساعدك على تعطير الملابس في الخزانة، فهي تساعد على نشر رائحة عطرة فيها، وتمنع الرطوبة من التسلل إلى الملابس.