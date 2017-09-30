في فيديو صوتي ….ملاك الكويتية تعلن طلاقها من زوجها النصاب وتحذر الفتيات من الوقوع في شباكه

بعد زواجها الخامس خلال شهر أغسطس الماضي، خرجت الفنانة الكويتية ملاك عن صمتها وأعلنت عن طلاقها، بعد أن تأكدت أن الرجل الذي ارتبطت به كذب عليها ولديه نوايا النصب والاحتيال، على اعتبار أنه أوقع الكثير من الفتيات في شباكه، وفوق ذلك يخفي بمهارة بأنه متزوج وأب لثلاثة أطفال.

أعلنت الفنانة الكويتية ملاك خوض معركة حامية الوطيس على زوجها العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت بأنها انفصلت عنه، ووصفته بالكذاب والمخادع الذي مازال يصر بأنه لم يسبق له الزواج من قبل، وذكرت بأنها اكتشفت بأنه مرتبط وأب ل3أطفال، وذهبت ملاك إلى أبعد من ذلك عندما فضحت طليقها علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهمته بالنصب وجاء ذلك في تسجيل صوتي بثته لتفضح محمد العتيبي العراقي الجنسية، حيث أشارت بأنه محترف بالإيقاع بالفتيات في شباكه.

واعتبرت ملاك الكويتية في تسجيل صوتي نشرته لجمهورها، بأنها قامت بكشف سبب طلاقها أمام الجميع حتى تحذر الفتيات من شره ولا يقعن فريسة له، مؤكدة على أنها أعلنت أسباب الطلاق صراحة كرسالة تحذيرية، أي بعد تأكدها أنه أوقع في السابق بعدد كبير من الفتيات في شباكه، وبسبب ذلك فهو ملاحق في الوقت الحالي في العراق في العديد من القضايا في المحاكم. وطمأنت ملاك جمهورها بأن خسائرها المادية لم تكن كبيرة، وبالموازاة مع ذلك قامت بنشر محادثة خاصة جمعتها مع والدة زوجها العراقي، وكانت تتهم هذه الأخيرة ابنها بالنصب على ملاك.

الجدير بالإشارة فإن ملاك الكويتية كانت قد تزوجت للمرة الخامسة شهر أغسطس الماضي، من محمد العتيبي العراقي الجنسية حيث نشرت نسخة من وثيقة الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق: “الطيبون للطيبات.. لله الحمد ربي تمم على خير”.