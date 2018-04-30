“شروق الشمس” ملحمة عربية تختزل تاريخ الكويت تعرض شهر مايو

يستعد المسرح الوطنى بمركز جابر الأحمد الثقافى بالكويت، لاحتضان الملحمة المسرحية الغنائية العربية التي تحمل عنوان”شروق الشمس”، وذلك مطلع شهر مايو في إطار الاحتفال باختتام “عاصمة الشباب العربي”، وتغوص ملحمة “شروق الشمس” في العمق الحضارى والتاريخى لدولة الكويت وتبحر عبر التاريخ والأزمنة، كما أنه في “شروق الشمس” سيتم تسليط الضوء على الدور التاريخي البارز لدولة الكويت في العالم العربي، خاصة على صعيد العمل العربي المشترك وتتقفى الأثر الثقافى والحضارى والفنى والإنساني، ولا تغفل الملحة كذلك عن إبراز الدور والأثر الإنساني لدولة الكويت في العالم.

طرح فكرة الملحمة المخرج عبد الله عبد الرسول، حيث سيشرف على مهمة إعداد السيناريو والإخراج، وينتظر أن تقدم هذه الملحمة التي تحمل عنوان”شروق الشمس” صورة درامية مسرحية جديدة، بهدف الوقوف على القيمة الحضارية والتاريخية للكويت، وتعتبر سيرة حضارة وتاريخ وطن في عيون عربية، علما أن عملية تناولها ستكون في إطار قوالب مسرحية درامية غنائية، ويشارك فيها مجموعة من نجوم المسرح والدراما التلفزيونية، نذكر من بينهم الفنان طارق العلى والفنان خالد أمين والفنانة سماح، إلى جانب أحمد ايراج و حمد العمانى و يعقوب عبد الله و محمد الحملى و حمد اشكنانى، وبالإضافة إلى المغنية الأوبرالية الكويتية أمانى الحجى، وبخصوص المطربين المشاركين وقع الاختيار على الفنان خالد سليم ومطرف المطرف و مروة بن صغير وشيماء وإبراهيم دشتي وما إلى غير ذلك.

والجدير بالإشارة فإنه يشرف على الألحان الموسيقية الفنان مشعل حسين أستاذ في المعهد العالي للفنون الموسيقية، بينما كاتب الأشعار الغنائية الدكتور حسان الشناوي، مع تسجيل مشاركة مجموعة كبيرة من الفنيين المتخصصين في المجال التقني من مركز جابر الأحمد الثقافي.