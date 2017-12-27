11 فتاة مغربية يتنافسن على لقب ملكة جمال الأمازيغ

تأهلت 11 متبارية من أصل 50، إلى نهائي النسخة الخامسة من مسابقة ملكة جمال الأمازيغ بالمغرب، والتي ستجرى يوم 19 من يناير 2018، بمدينة أكادير (جنوب المغرب).

وحسب أمازيغ شمال إفريقيا، فإن السنة الأمازيغية “إيض إيناير”، التي توافق العام المقبل (2018)، هي 2968، وهو تقويم أمازيغي يعود إلى ما قبل الميلاد، حسب روايتهم.

وقد اختارت إحدى المؤسسات بالمغرب، منذ خمس سنوات، تنظيم مسابقة خاصة بملكة جمال الأمازيغ، يتقدمن لها العشرات من الفتيات حيث يتم،غالباً، اختيار ما بين 10 أو 11 متنافسة، تنحدرن غالباً من مناطق بالمغرب معظم ساكنتها ناطقة باللهجة الأمازيغية، (الصويرة، ورزازات، زاكورة وتيزنيت…).

وتم حصر مشاركات هذه السنة في 11 متنافسة استوفت جميعهن الشروط التي تضعها الجهة المنظمة، منها معايير: السن، الذي تم تحديده في ما بين 18 و29 سنة، ومعيار إتقان الحديث بالأمازيغية، بالإضافة إلى المستوى الثقافي، ونوعية اللباس والحذاء والمجوهرات، والذي اشترط فيه أن يكون معبراً عن الهوية الثقافية الأمازيغية.

وعلى غرار السنوات الماضية تقرر تخصيص مداخيل هذا الاحتفال لدعم أطفال بعض المراكز الإجتماعية بالمغرب، كما ينتظر أن تشارك المتوجة باللقب في عدة أعمال خيرية سيرعاها المنظمون عبر جمعية “إشراقة أمل”.