ملكة جمال السمراوات “حسنا فرح” تختار عارضات أزياء المغرب

شاركت ملكة جمال السمراوات العرب المغربية حسنا فرح في مسابقة “موديل دي ماروك” حيث لبت الدعوة لتكون ضمن لجنة التحكيم المشرفة على تلك المباراة الخاصة بعالم الموضة.

كان لـ حسنا فرح دور فعّال في المرحلة الأولى من التصفيات التي جرى خلالها اختيار نخبة من أفضل عارضي الأزياء في المغرب.

وصفت حسنا الخطوة بالرائعة والمميزة، وأشارت إلى أنّ المسابقة سوف تضم مجموعة من الطاقات الواعدة من الشبان والفتيات في عالم الموضة. موضحة أنّ مثل تلك المناسبات تعزز فرص الانفتاح على الدول الأخرى خصوصاً أن لدى المغرب مواهب لا تعد ولا تحصى في مجالات جمالية وفنية وإبداعية مختلفة.

وقد أكدت حسنا أنّ التصفيات المقبلة سوف تثمر عدداً من أفضل عارضات وعارضي الأزياء في المملكة المغربية، وأنّ هناك مجالات كثيرة سوف تُفتح أمامهم من أجل التعبير عن الذات تحت الأضواء.