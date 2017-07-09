ملياردير صيني يخسر ثروته في أقل من 90 دقيقة

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خسر الملياردير ورجل الأعمال الصيني “يانج كاي” في أقل من 90 دقيقة معظم ثروته التي جمعها على مدار أكثر من 10 سنوات.

ويحاول “كاي”، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “China Huishan Dairy Holding” العاملة بمجال الألبان، أن يحافظ على استمرار أنشطة الشركة رغم تعرضها لسلسلة من الأحداث السلبية على مدار أسبوعين.

وجاءت الضربة القاضية للشركة بسبب انخفاض مفاجئ لأسهمها بنسبة 85 بالمائة في تداولات “هونج كونج” بجلسة 24 مارس الماضي، وذلك خلال أقل من 90 دقيقة، الأمر الذي أدى لانخفاض قيمة حصة “كاي” من 3,6 مليار دولار إلى 530 مليون فقط، وفقا لتقرير نشرته مجلة بلومبيرج الاقتصادية.

وكانت قصة صعود “كاي” ونجاحه في إدارة الأعمال وتحقيق تلك الثروة الطائلة عامل إلهام لكثير من رواد الأعمال والشباب.

حيث اعتمد “كاي” في الفترة الماضية على الديون بشكل موسع، ما تسبب في تفاقم أزمات الشركة، الأمر الذي ألقى الضوء على مخاوف المستثمرين من ضخ أموال في شركات صينية تنقصها الشفافية وتزداد فيها الاستدانة.

أما الأسباب التي أدت إلى وصول “كاي” إلى هذه المرحلة فغير واضحة بشكل كامل، ويرى محللون أنه في حال نجحت الشركة في تخطي هذه الأزمات عبر إقناع السلطات الحكومية بالتدخل أو إيجاد مستثمر يوافق على ضخ أموال جديدة في الشركة، فمن المحتمل أن يفقد “كاي” سيطرته على شركة “هويشان”.