مليحة العرب فاتي خليفة: “انطلاقتي في التمثيل لن تكون عادية”

قدمّت مليحة العرب المغربية فاتي خليفة معايدة لبلدها المغرب وشعبه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الـ 42 ، وتحدثت عن انطلاقة مسيرتها في عالم الفن والتمثيل.

أشارت فاتي خليفة إلى أن هذه المناسبة الوطنية لها وقعها الخاص على ذاتها وقالت: “أعتز ببلدي وشعبي والمسيرة المشرقة التي وجدت لنفسها مكاناً بارزاً على الخارطة العربية، ولا بد من التهنئة لجلالة الملك محمد السادس وهو الأمين على أمانة الوطن والمواطن و أقول له أنّ محبته تسكن النفوس بكل عفوية و شفافية”.

وفي شأن آخر، كشفت فاتي أنها لا تزال تخضع لمجموعة من التمارين الخاصّة بالتمثيل، تمهيداً للانطلاقة التي تقول عنها “أنها لن تكون عادية”، موضحة أنّ تجربتها بين الفن والجمال ستكملها، كونها تملك نعمة الشكل الجميل والموهبة النابعة من الأعماق. مؤكدة على أنه “من الطبيعي أن يكون لدى الانسان أحياناً أكثر من موهبة، وأنا بفضل الله امتلكت الوجه الجميل والمواصفات الجسدية الممتازة إلى جانب الطاقة التي تؤهلني كي أكون ممثلة من الطراز الأول”.