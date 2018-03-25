بالفيديو: ممثلة مصرية تعترف”عمليات التجميل أفسدت جمالي”… وأعتبرها عقاب من الله

حلت الفنانة المصرية ميسرة ضيفا على برنامج “مساء dmc”. تحدثت ميسرة عبر الحلقة عن مشوارها الفني القصير، حيث بدأت كمطربة ولكن نصحها المقربون بالاتجاه الى التمثيل لأنها لا تتقن الغناء.

بالفعل شاركت ميسرة في بعض الأعمال السينمائية والتلفزيونية ، كانت أشهر هذه الأعمال مثلا فيلم “عمر وسلمى وكذلك حرامية في كي جي تو وأيضا السفارة في العمارة إضافة الى مسلسل سيدنا السيد وبعض الأدوار الصغيرة بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى”.

خلال البرنامج كان هناك مساحة واسعة للحديث عن عمليات التجميل. أكدت ميسرة أنها كانت مهووسة بعمليات التجميل مما أوقعها كضحية لبعض الأطباء الطماعين وعديمي الخبرة.

فقد صرحت أنها بدأت بإجراء عمليتين، فعندما تعرضت للنحافة قامت بعمل حقن للدهون في خدودها، وقد أصيبت بميكروب بسبب هذه العملية، ترتب على ذلك أيضا معاناتها من خراج كان كفيلا بإصابتها بالشلل لولا ستر الله (بحسب تعبيرها). بعد ذلك بفترة قامت بعملية تجميل فاشلة في الأنف، وعندما لجأت الى طبيب آخر ساءت الأمور أكثر مما تسبب في تهتك في الغضاريف وضيق في عملية التنفس.

في النهاية تعثر ميسرة على طبيب يعالج كل هذه الأضرار لكن الأمور لم تعد الى ما كانت عليه.

وترى ميسرة أن ما حدث معها يعتبر عقاب من الله، لأنها كانت جميلة ولم يكن هناك سبب للعبث بهذا الجمال.