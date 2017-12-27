لأول مرة: السعودية تشارك بــ 9 رياضات في منافسات “الألعاب العربية للسيدات” بالإمارات

حسمت المملكة العربية السعودية في أمر مشاركتها بفعاليات النسخة الرابعة من الألعاب العربية للأندية للسيدات، حيث تشارك لأول مرة في تاريخ هذه المنافسة، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير 2018.

وستشارك المملكة في عدة أنواع رياضية، هي: المبارزة، كرة السلة، قفز الحواجز (الفروسية)، كرة الطاولة، الكاراتيه، القوس والسهم، كرة الطائرة، ألعاب القوى، والرماية، حيث يمثل المملكة عدد من الأندية السعودية النسائية، منها نادي جدة الأخضر الذي ينافس على صعيد لعبة كرة الطاولة، وجامعة الأميرة نورة في ألعاب القوى.

وكانت “ندى عسكر النقبي” مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قد أكدت في تصريح خصت به “اليقظة“، على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط، أن الدورة الرابعة من الألعاب العربية للأندية للسيدات، تتميز بشكل خاص بمشاركة الفتاة السعودية لأول مرة في هذه المنافسة وهو الإنجاز الذي وصفته “النقبي” بالأهم والأبرز خلال هذه الدورة، حيث رأتها فرصة أيضاً لدعم الفتاة السعودية ودفعها للتوقيع على بداية متميزة تكون فاتحة خير وخطوة نحو التألق والعطاء.

من جانبه، قال الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، في تصريحات صحفية حول هذا المشاركة: “متمسكون بتواجدنا في الشارقة لما وجدناه من اهتمام ورعاية كريمة يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لواقع الرياضة النسائية في الإمارة، وإن مشاركة الوفد السعودي بجميع الرياضات بدورة الألعاب العربية للأندية للسيدات دليل على اهتمام حكومي سعودي بتطور قطاع الرياضة النسائية وتحفيز اللاعبات الواعدات على المشاركة في جميع البطولات التي من شأنها أن تعزز من حضورهنّ على الساحة العربية”.

الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا المنظمة للدورة، أعلنت في أبريل الماضي، عن اعتماد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من قبل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، لتكون الجهة المنظمة للدورة الرابعة، وكشفت خلال الاجتماع الذي عقد قبيل توقيع الاتفاقية عن تلقيها لمجموعة كبيرة من المشاركات من 15 دولة عربية، من بينها دول تشارك لأول مرة في كافة الألعاب، كما أشارت اللجنة إلى أن النسخة الرابعة ستكون الأكبر على مستوى المشاركات كماً ونوعاً.