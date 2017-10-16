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منال عجاج تستحضر نساء من التاريخ في أزيائها بعرض في بيروت

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أكتوبر ١٦ ,٢٠١٧

عرضت مصممة الأزياء السورية العالمية منال عجاج مجموعتها الجديدة “آلهة الياسمين”، وذلك في خلال فعاليات حدث Designers & Brands Event، الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، في مدينة بيروت.

قدمت المصممة منال عجاج خلال العرض مجموعة من التصاميم المميزة، المستوحاة من أزياء نساء مؤثرات في التاريخ، نذكر منهن: ملكة تدمر زنوبيا. كما استوحت تصاميم أخرى من شخصية المرأة السورية القوية التي دافعت عن وطنها وكانت عنواناً للتحدي منذ التاريخ وحتى اليوم.

وقد ظهرت في المجموعة الأقمشة الموسلين، والحرير، والأورغنزا المشكوك الذي يلبي تطلعات المرأة العربية عموماً. كما جاءت بعض التصاميم ملائمة للمسلسلات التاريخية ولأداء الأدوار التي تعبّر عن شخصية نساء طالما ذكرهنَّ التاريخ.

يُشار إلى أنّ المصممة منال عجاج أطلقت أولى مجموعاتها التي حملت اسم “أبجدية الياسمين” في العاصمة الألمانية برلين، ومن ثمَّ قدمتها خلال أسبوع الموضة في بيروت عام 2016، حيث نالت شهرة واسعة واعجاب الجمهور آنذاك.
المصممة منال عجاج تعيش في دولة الامارات، وتملك مشغلاً في أبو ظبي.

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