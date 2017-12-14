طلبت من جمهورها الدعاء لها….منة فضالي تتأهب لإجراء عملية جراحية خطرة

تتأهب الفنانة المصرية الشابة منة فضالي لإجراء عملية جراحية عاجلة لا تخلو من الخطورة، وكشفت عن هذا الخبر لجمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، غير أنها لم توضح طبيعة المرض المصابة به.

يبدو أن الممثلة المصرية منة فضالي تعاني من الناحية الصحية، لأنها قامت بتوجيه رسالة إلى جمهورها وأصدقائها، تعلمهم بخبر استعدادها للخضوع لعملية جراحية، طالبة منهم الدعاء لها، حيث كتبت: “..صباح الخير..أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي و يا عالم أخرج منها ولا لأ كله بإيد ربنا بشكر كل الناس اللي كانت جنبي وبشكر كل واحد كنت فاكراه قريب مني وخذلني وخلاني أبص للدنيا صح أن مفيش حاجه أسمها حب أو إخلاص أو احترام.. اللي زعلان مني ميزعلش وافتكرولي الكويس وادعولي ولو ليا عمر حكون واحده تانية، أشكركم..”.

الجدير بالإشارة فإنها ليست المرة الأولى التي تعاني منها هذه الممثلة الشابة من أزمة صحية، كونها خضعت شهر مايو الماضي لعملية جراحية، وسبق لها وأن عانت صحياً في السابق، لكن في كل مرة تخفي طبيعة مرضها عن جمهورها وتفضل أن يبق غامضاً، حتى تلك العمليات التي تجريها لا يتسرب عنها أي معلومة إلى غاية تماثل الفنانة إلى الشفاء.