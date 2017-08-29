منة فضالي في اعتراف صريح..”والله عايزة أتجوز وأخلف… شكلي هشحت على الموضوع ده..”

كشفت الفنانة المصرية الشابة منة فضالي عن رغبتها في الزواج من أجل الإنجاب، كونها تتمنى أن يكون لديها توأم، لكنها مازالت تدقق في خيارتها وحريصة أن تختار الرجل المناسب الذي تكمل معه بقية حياتها، وحتى لا يكلل مشروع زواجها بالفشل، ولم تتحدث عن أية تفاصيل أخرى حول إن كانت قد عثرت على الشخص الذي كانت تتمنى.

يبدو أن الفنانة منة فضالي تأخذ كل وقتها من أجل الحسم في الرجل الذي سترتبط به وتنجب منه أطفالها، وقالت أن تأجيل ارتباطها، يعود إلى حرصها على التأني في اختياراتها، وكانت قد أوضحت في تصريح خصت به برنامج “عرب وود”، الذي يبث عبر فضائية “روتانا” بأن أمنيتها أن تتزوج وتنجب من يشبهها في الشكل، لكنها بررت تأخر مشروع زواجها بحظها السيء في الزواج: “..والله عايزة أتجوز وأخلف …شكلي هشحت على الموضوع ده.. أنا حظي وحش جداً في الارتباط..”.

وقالت أن أمنيتها ..الزواج السنة الجارية لأنها تعيش وحيدة: “..نفسي أتجوز السنة دي بجد ونفسي ألحق أخلف.. أنا بحب الأطفال جداً، علشان أنا وحيدة ونفسي أخلف وأجيب توأم كمان..”.

ولم تخف حرصها على عدم التسرع في الاختيار حتى لا يفشل مشروع الزواج: “لكن مش عايزة أتسرع لأن دي خطوة طبعاً صعبة.. مش عايزة أتجوز وأطلق.. وعايزة يبقى اختياري كويس.. مش زي كل مرة يعني..”. على اعتبار أنها كانت قد ارتبطت بمشروع خطوبة لكنه لم يكلل بالنجاح.