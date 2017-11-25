منى زكي تقتحم لأول مرة عالم الغناء وجمهورها الأطفال

لأول مرة تقتحم النجمة منى زكي عالم الغناء، لكنها فضلت أن تغن مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، حيث لم تفوت الفرصة وشاركت “ملتقي أولادنا لذوي القدرات الخاصة” وأدت الفنانة بحماس وحب أغنية تحمل عنوان “افرح” من كلمات رانيا يوسف وألحان كريم عرفة.

بالفعل وافقت الفنانة مني زكي مشاركة كورال “ملتقي أولادنا لذوي القدرات الخاصة” الغناء، خلال احتفالات اليونيسيف باليوم العالمي للطفل الذي يتزامن مع مرور 28 عاماً على إبرام اتفاقية حقوق الأطفال من طرف منظمة الأمم المتحدة، وأدت هذه الفنانة المتألقة أغنية “افرح” التي كتبت كلماتها رانيا يوسف ولحنها كريم عرفة، والموسيقى كانت من قبل كورال أولادنا.

ويمكن القول أن منى زكي بخفة دمها وطيبة قلبها وحبها للأطفال، تمكنت من إدخال جو من الفرح والمرح وسط الأطفال الذين انجذبوا كثيراً نحوها، وفضلت أن تكون إطلالتها بسيطة أي بماكياج هادئ وملابس كاجوال، وقامت بتثبيت كاب أزرق على رأسها.

وكانت النجمة منى زكي قد حصدت مؤخراً جائزة أحسن ممثلة كوميدية خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية، بفضل دور تقمصته في فيلم يحمل عنوان “من 30 سنة”، حيث قاسمها فيه البطولة مجموعة من النجوم، نذكر من بينهم كل من أحمد السقا وشريف منير وميرفت أمين ونور وصلاح عبد الله، وما إلى غير ذلك.