منى زكي تُكرّم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وقع الاختيار على الفنانة المصرية منى زكي لتكرم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يحمل اسم المناضلة الجزائرية الكبيرة جميلة بوحيرد، المقرر انطلاق فعالياته في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى غاية 26 فبراير المقبل، ويأتي تكريم منى زكي عرفاناً وتقديراً لعطائها الفني المميز في مجال السينما.

إذاً قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم النجمة منى زكى فى الدورة الثانية، والذي يحمل اسم المناضلة الجزائرية “جميلة بو حيرد” رمز الكفاح والصمود.

ولم تخف النجمة منى زكى عن فرحتها الكبيرة بهذا التكريم على عدة أصعدة، كونه مهرجان مصري ومخصص للمرأة ودورته تحمل اسم رمز نسائي عربي كبير بحجم المناضلة الجزائرية “جميلة بو حيرد”.

واعتبرت أميرة عاطف أمين عام هذا المهرجان، أن اختيار منى زكى لتكون الوجه الفني المكرم فى الدورة الثانية، يأتي عرفاناً لكل ما قدمته للسينما طيلة مسارها الفني الحافل بالعطاء، وعلى اعتبار أنها كشف عن موهبتها في تقمص مختلف الشخصيات، خاصة تلك التي تترجم معاناة المرأة وتنقل انشغالاتها، على غرار دورها في فيلم “عن العشق والهوى” و”احكى يا شهرازاد” و”تيمور وشفيقة” و”سهر الليالي” و”اضحك الصورة تطلع حلوة” و”دم الغزال”.

وبخصوص برنامج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فإنه ينظم مسابقتين، حيث تخصص الأولى للفيلم الطويل أي لأكثر من 60 دقيقة، إلى جانب المسابقة الثانية التي تتعلق بالفيلم القصير أي أقل من 30 دقيقة، ولكن يوجد قسم رسمي خارج المسابقة.