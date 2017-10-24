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تُحضّر لمسلسلها الرمضاني….. منى زكي وأحمد حلمي يتوجهان لمكة لتأدية مناسك العمرة

بقلم

أكتوبر ٢٤ ,٢٠١٧

قررت الفنانة المصرية منى زكي أداء مناسك العمرة بصحبة زوجها أحمد حلمي ، جاء ذلك بعد تتويجها كأحسن ممثلة كوميدية بفضل تألقها في فيلم يحمل عنوان “من 30سنة”، وتنوي بعد عودتها من البقاع المقدسة التفرغ للتحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل.

كشفت الممثلة المصرية منى زكي بأنها ستتواجد بالبقاع المقدسة، من أجل تأدية مناسك العمرة بصحبة زوجها الفنان القدير أحمد حلمي، وقالت بأنها بعد عودتها من العمرة مباشرة ستواصل جلساتها مع المخرج محمد ياسين لإنهاء تحضيراتها لمسلسلها الدرامي، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل مع الكاتبة مريم نعوم.

اغتنمت منى زكي الفرصة لتعبر عن فرحتها الكبيرة بتتويجها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، على دورها في فيلم “من 30 سنة”، علماً أن آخر عمل درامي قدمته للتلفزيون كان مسلسل بعنوان “أفراح القبة”، وشاركها في أدوار البطولة كل من رانيا يوسف وصابرين وإياد نصار وصبا مبارك.

أما أحمد حلمي فيعكف على التحضير لفيلم جديد، على اعتبار أنه وعد محبيه بتقديم عمل سينمائي رائع، والجدير بالإشارة فإن هناك من يرى بأن سفر هذا الثنائي في الوقت الحالي، جاء لنفي الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول مرض أحمد حلمي.

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