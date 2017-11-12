معلمة شيرين عبد الوهاب…..منى عبد الغني تعود إلى الفن بقوة بعد الطلاق

كشفت الفنانة المصرية منى عبد الغني بأنها كانت أستاذة الفنانة شيرين عبد الوهاب وهبة مجدي وسوما حيث درستهم الموسيقى في معهد الموسيقى العربية، وتحضر منى في الوقت الحالي بعد عودتها إلى الفن بقوة للعديد من المشاريع الفنية، ويتعلق الأمر بتصوير فيلم ومسلسل وألبوم غنائي ذا طابع اجتماعي صورت منه نحو 3 كليبات دفعة واحدة.

لم تخف الفنانة منى التي تجمع ما بين الغناء والتمثيل بأن أجندتها مكثفة بالمشاريع الفنية، على اعتبار أنها تعكف حالياً على تصوير فيلم يحمل عنوان “سري للغاية”، إلى جانب تصوير مسلسل “أفراح إبليس،” الذي يشارك في بطولته كل من النجمين جمال سليمان وصابرين، وأكدت الفنانة في نفس المقام بأنها تحضر لجمهورها مفاجأة تتمنى أن تنال إعجابه، وتتمثل في طرح ألبوم غنائي ذا طابع اجتماعي صورت منه 3 كليبات.

ومن الأسرار التي يبدو أنه لا يعرفها أحد أن الفنانة منى عبد الغني عندما كانت تدرس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية التابع لأكاديمية الفنون، قامت بتدريس العديد من النجوم الشباب، وذكرت من بينهم كل من شيرين عبد الوهاب وهبة مجدي وسوما، علماً أن بعض المتتبعين ربطوا بين عودة منى إلى الفن بقوة، وانفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد قورة، بعد زواج دام لمدة ١٠ سنوات.