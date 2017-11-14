منى عبد الغني تفاجىء الجمهور بشخصيتها الجديدة

الفنانة منى عبد الغني تنضمُّ إلى أسرة مسلسل “فوق السحاب”، من بطولة النجم هاني سلامة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

سوف تطل الفنانة منى عبد الغني على جمهورها خلال شهر رمضان المقبل 2018 بثوب جديد تماماً عليها من خلال مشاركتها في مسلسل “فوق السحاب” المقرر البدء بتصويره الشهر المقبل، مؤكدة سعادتها بوجودها في هذا العمل القوي مع شركة إنتاج محترمة يقف وراءها المنتج تامر مرسي الذي رصد له ميزانية ضخمة نظراً لتصويره في أكثر من دولة خارج مصر، هذا إلى جانب وجود أسرة عمل مترابطة ومتفاهمة تكرر التعاون مرة ثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهم “طاقة نور” الذي عُرض رمضان الماضي على القنوات الفضائية .

أكدّت الفنانة منى أنها سوف تقدم في المسلسل شخصية مختلفة عنها، وغنية بالتفاصيل والأحداث، وسوف تمرُّ بالعديد من المراحل على مدار حلقات المسلسل مؤكدة أنها سوف تفاجئ الجمهور بتقديمها لهذه الشخصية .

يُذكر أنّ مسلسل “فوق السحاب” بطولة النجم هاني سلامة والنجمة اللبنانية ستيفاني صليبا والفنان القدير إبراهيم نصر، من تأليف حسان دهشان، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.