من أجل صحة أفضل لعظامك

غالبا ما يُنظر إلى مرض هشاشة العظام على أنه حالة تؤثر فقط على الأشخاص المسنين – ولكن هل تعلم أن النظام الغذائي ونمط الحياة في كل مرحلة من مراحل الحياة يمكن أن يؤثران بشكل كبير على صحة عظامك؟

طلبت BBC Good Food من الجمعية الوطنية لترقق العظام شرح الفرق بين هشاشة العظام وصحة العظام ، والتي تعتبر الأعمار الأكثر أهمية لتكوين العظام ونصائحها العليا لبناء عظام صحية. ولكن ما هو مرض هشاشة العظام؟

إن ترقق العظام هو حالة تفقد فيها العظام قوتها وتزداد احتمالية كسرها “الكسر” ، وعادة ما يحدث ذلك بعد حدوث نتوء بسيط أو سقوط.

توصف الكسور التي تحدث بسبب انخفاض قوة العظام بأنها “كسور هشاشة” ، وسيحدث العديد منها بسبب هشاشة العظام.

واحدة من كل اثنتين من النساء وواحد من كل خمسة رجال فوق سن الخمسين يعانون من كسور ، معظمها نتيجة لانخفاض قوة العظام.

يمكن أن تحدث كسور الهشاشة في أجزاء مختلفة من الجسم ، ولكن المعصمين والوركين والعمود الفقري هي المواقع الأكثر إصابة.

بعد عمر حوالي 35 سنة، يبدأ الفرق بين كمية العظم الذي يتم إزالته وكمية العظم التي يتم وضعها ليخرج قليلاً من التوازن كجزء من عملية الشيخوخة. ونتيجة لذلك ، يبدأ إجمالي كمية أنسجة العظام في الانخفاض.

وكثيرا ما يوصف هذا بأنه “فقدان العظام” أو “ترقق العظام”. هذا لا يعني أن عظامك تبدو مختلفة عن الخارج. ومع ذلك ، في الداخل ، تصبح درجات “القشرة” القشرية والدعامات التي تشكل البنية الداخلية أرقًا وأحيانًا تتعطل.

هذه النتائج في الثقوب في بنية العسل تصبح أكبر – وبالتالي وصف “هشاشة العظام” ، بالمعنى الحرفي “عظم مسامي”.

وهذا التغير في نوعية عظامك أكثر احتمالية وأكثر أهمية عندما تنتقل إلى الحياة اللاحقة ، وهو ما يفسر لماذا تصبح العظام أكثر هشاشة وتصبح الكسور أكثر شيوعًا في سن الشيخوخة.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والعظام المكسورة، بما في ذلك: الجينات: تعتمد صحة العظام على الجينات الموروثة من آبائنا. كذلك العمر: فمع تقدمنا ​​في العمر ، تصبح العظام أكثر هشاشة وأكثر عرضة للكسر.

العِرق: الأشخاص الذين هم من أصل قوقازي أو آسيوي هم أكثر عرضة للخطر من أولئك المنحدرين من أصل أفريقي

– الكاريبي. الجنس: المرأة معرضة لخطر أكبر من الرجال لأن لديها عظام أصغر وتعيش نسبة أعلى من فقدان العظام في وقت انقطاع الطمث.

انخفاض وزن الجسم: فإذا كان لديك مؤشر كتلة الجسم BMI (مؤشر كتلة الجسم) أقل من 19kg / m2

في خطر أكبر من تطوير مرض هشاشة العظام والكسور. بالاضافة الى التدخين: فمن المرجح أن يكسر المدخنون الحاليون العظام. واخيرا الكحول: يبدو أن استهلاك الكحول المفرط عامل خطر كبير لهشاشة العظام والكسور.

بعض الحالات الطبية: تشمل التهاب المفاصل الروماتويدي، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء (على سبيل المثال بسبب فقدان الشهية ، أو التمارين المفرطة أو استئصال الرحم) ، وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال ، والغدة الدرقية ، والظروف التي تؤثر على امتصاص الطعام مثل داء كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية.

والظروف التي تسبب فترات طويلة من الجمود مثل السكتة الدماغية.بعض الأدوية تزيد أيضا من المخاطر

ومن اجل صحة افضل لعظامك ننصحك بإجراء تغييرات نمط الحياة بما في ذلك التمرين والبقاء نشيطين، وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن بما فيه الكفاية من الكالسيوم وفيتامين D، والحصول على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس لزيادة مستويات فيتامين د، ووقف التدخين وتجنب الإفراط في تناول الكحول….فكل ذلك من أجل عظام اقوى وافضل.