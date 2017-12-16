مهارات أساسية تحتاجينها عند ترتيب حقيبة سفرك

قد يبدو للوهلة الأولى أن إعداد حقيبة السفر وترتيب مختلف الحاجيات الضرورية التي ينبغي أخذها سهلاً وبسيطاً، لكن هذا غير صحيح تماماً، فقد نحتاج للعديد من الأغراض في اللحظات الأخيرة، التي تتزامن وانطلاقنا نحو المطار وبالفعل قد ننسى أغراض أساسية،أو قد نجد صعوبة في العثور على مساحة كافية لجميع الأغراض التي نحتاجها أثناء السفر ..لذلك فإعداد حقيبة السفر بالشكل المثالي يحتاج إلى مهارة كبيرة.

وفي السطور التالية سنقدم تلك المهارات التي تحتاجينها عند ترتيب حقيبة سفرك، والتي تنصحك بها سارة بينيت صاحبة محل” Make Do. Mend” المختص في تجارة المنتجات العتيقة والكائن في بوب بريكستون بلندن..

تنصحك سارة بأن تحضري حقيبة السفر قبل يوم واحد من السفر، حتى يتسنى لك تدارك أي طارئ وكي لا تتأخري عن موعد السفر.

قومي بلف الملابس مع بعضها البعض، فمثلاً أدخلي الكنزات بعضها ببعض ثم لفيها واطويها حتى يصبح حجمها صغيراً وضعيها في مكان واحد من مساحة الحقيبة، وانتقلي للفساتين وطبيقي نفس الطريقة التي اتبعتيها مع الكنزات، وبذلك يسهل عليك رؤية كل ما اصطحبت معك في الحقيبة، والأمر سار على جميع الملابس الأخرى.

استغلي فراغ أحذيتك واملئيه بشواحن البطاريات والكابلات التي يمكن طيها بسهولة داخل الحذاء.

قومي بتأمين الإكسسوارات في قطعة من القماش

استعملي القطن من أجل حماية أغراضك الزجاجية من أي انكسار.

اعلمي أنه قبل وضع مستلزمات الاستحمام، خاصة السائلة منها في حقيبة الحمام، من الضروري أن تضعيها أولاً في أكياس بلاستكية محكمة حتى لا يتسرب منها أي شيء من شأنه أن يلطخ الملابس.