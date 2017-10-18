الجمهور يطالب مها المصري بالابتعاد عن عمليات التجميل

عانت الفنانة السورية مها المصرية من تشوه واضح على أثر عمليات التجميل التي أجرتها في وجهها، لذا خضعت مؤخراً لعملية جديدة حتى ترمم ما يمكن تدراكه وإزالة تشوهات العمليات السابقة، وبالفعل تمكنت من استعادة جمالها وتألقها، وهذا ما اغتبط له “جمهور معجبيها” الذي طلب منها الابتعاد عن هذه العمليات حتى لا تعرض وجهها مرة أخرى إلى خطر التشويه.

سارعت الممثلة السورية مها المصري بنشر صورة لها بعد نجاح عملية التجميل التي أجرتها مؤخراً عبر حسابها الخاص على “انستغرام، وأخبرت فيها جمهورها عن استعادة جمالها السابق، كونها خضعت لعدة عمليات تجميل كانت فاشلة ويبدو أنها عانت كثيراً حتى نجحت هذه العملية.

يذكر أن مها المصري أرفقت الصورة التي نشرتها بتعليق قدمت فيه سلسلة من النصائح من خلال تجربتها في الحياة: “..كن في الحب كالشمس.. كن في الصداقة والأخوة كالنهر.. كن في ستر العيوب كالليل.. كن في التواضع كالتراب.. كن في الغضب كالميت.. وأيا كنت من الخلائق إما أن تبدو كما أنت وإما أن تكون كما تبدو..”.

وعقب ذلك أمطرها الجمهور بسيل من التعليقات التي تحمل الكثير من السعادة لاستعادة جمالها السابق، واغتنموا الفرصة لدعوتها تفادي الخضوع لعمليات التجميل مستقبلاً حتى لا تعرض وجهها إلى خطر التشويه.