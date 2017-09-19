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مهرجان أسوان لأفلام المرأة يفتح باب التسجيل

بقلم

سبتمبر ١٩ ,٢٠١٧

بدأت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تستقبل طلبات الأفلام الراغبة في المشاركة في الدورة الثانية لمسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان www.aiwff.org ، ومن المنتظر أن يستمر تسجيل الأفلام حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتنص لائحة المهرجان على أن الفيلم الطويل سواء كان (روائي – تسجيلي – تحريك) يجب أن لا تقل مدته عن 60 دقيقة، أما الفيلم القصير سواء كان (روائي – تسجيلي – تحريك) يجب ألا تزيد مدته عن 30 دقيقة، فيما تعرض الأفلام التي لا يتوافر فيها هذين الشرطين في القسم الرسمي خارج المسابقة.

وتعقد الدورة الثانية من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في الفترة من 20 _ 26 فبراير 2018، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة .

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