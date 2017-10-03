“لأعلى سعر” يتوج نيللي ونوال الزغبي والعدل في مهرجان الفضائيات العربية

حصد مسلسل “لأعلى سعر” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، مجموعة من الجوائز ضمن مهرجان الفضائيات العربية الذي نظم بأحد فنادق القاهرة.

وتوج المخرج “محمد جمال العدل” بجائزة أفضل عمل جماهيري لمسلسل “لأعلى سعر”، في حين عادت جائزة أحسن ممثلة بناء على اختيارات الجمهور للنجمة “نيللي كريم” عن نفس المسلسل، وجائزة أفضل مطربة عن تتر المسلسل والتي عادت للفنانة “نوال الزغبي” التي تألقت في أداء “الناس العزاز”، كما فاز “جمال العدل” بجائزة أفضل منتج، و”مدحت العدل” بجائزة أفضل مؤلف.

وكانت “نوال الزغبي” قد حضرت حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، لتتسلم جائزتها، حيث أدت “الناس العزاز” وسط تفاعل كبير من الحضور.

من جانبها نشرت النجمة “نيللي كريم” صورة لها رفقة المنتج “جمال العدل”، وتوجهت بالشكر لمهرجان القنوات الفضائية على منحها جائزة أحسن ممثلة في مسلسل “لأعلى سعر”، بعد أن شكرت طاقم العمل خلال لحظة تسلمها الجائزة.

وبالرغم من عرضه حصريا على قناة dmc، استطاع مسلسل “لأعلى سعر” تحقيق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث تفاعل المشاهد بشكل كبير مع الدور الذي قامت به “نيللي” في مواجهة ضرتها بالمسلسل “زينة.”

يذكر أن مسلسل “لأعلى سعر” أنتجته شركة العدل جروب وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم “نيللي كريم”، “زينة”، “أحمد فهمي”، “أحمد مجدي”، “محمد حاتم”، “سارة سلامة” و”رحمة”، بالإضافة إلى النجمين الكبيرين “نبيل الحلفاوي” و”سلوى محمد علي”، وهو قصة وسيناريو وحوار “مدحت العدل”، ومن إخراج “جمال محمد العدل.”