مهرجان القاهرة السينمائي يضيء قاعة المنارة في دورته الـ 39

وبعد غيابهم عن عدة دورات سابقة استقبل البساط الأحمر للمهرجان مجموعة كبيرة من النجوم الشبان منهم أحمد عز وأحمد حلمي ومنى زكي وآيتن عامر وهنا شيحة ودنيا سمير غانم وشريف منير وحسن الرداد وعمرو يوسف ورشا مهدي وغيرهم من النجوم والفنانين.

كما حضر أيضاً من النجوم الكبار نبيلة عبيد ولبلبة وسمير صبري وعزت العلايلي ومصطفى فهمي ومحمود حميدة وليلى علوي وإلهام شاهين وعزت أبو عوف ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته روجينا.

ويشارك في المهرجان نحو 175 فيلماً من أكثر من 50 دولة بينها 16 فيلماً في المسابقة الرسمية و29 فيلماً في برنامج (سينما الغد الدولية) و7 أفلام في برنامج (أسبوع النقاد) و8 أفلام في برنامج (آفاق السينما العربية)، كما تحل السينما الاسترالية ضيف شرف الدورة التاسعة والثلاثين ويعرض لها المهرجان بهذه المناسبة 10 أفلام من فترات مختلفة بدءاً من عام 1979 وصولا إلى 2017.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتبعه عزف لأشهر المقطوعات الموسيقية، بمزج بين موسيقى تصويرية لأشهر الأفلام السينمائية العالمية والمصرية، ثم كانت المطربة السورية أصالة هي إحدى مفاجآت حفل الافتتاح بعد أن سجلت حضوراً خاطفاً بأغنية واحدة فقط هي (الفن) لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

ومنح المهرجان في حفل الافتتاح جائزة فاتن حمامة للتميز للممثلة التونسية هند صبري والممثل المصري ماجد الكدواني، كما منح جائزة فاتن حمامة التقديرية للممثل الكوميدي سمير غانم.

وبخفة ظله المعهودة داعب غانم (80 عاماً) الجمهور قائلاً إن أحد نجومه المفضلين في السينما وهو كريستوفر بلمر حصل على أول جائزة أوسكار في حياته بعد أن تجاوز الثمانين لذلك فهو سعيد، لأنه شخصياً لم ينتظر طويلاً حتى يكرمه مهرجان القاهرة السينمائي فقط انتظر خمس سنوات .

ولقد اختارت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثلة يسرا “رئيس شرف” الدورة التاسعة والثلاثين، وقال المركز الصحفي للمهرجان : أن اختيار يسرا جاء “لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم السينما المصرية، وما تملكه من رصيد وافر من أدوار رائعة تحولت إلى علامات فنية”.