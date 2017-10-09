“البساط” تمثل المغرب في مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي

بناءاً على تزكية خاصة من وزارة الشباب والرياضة المغربية، ستشارك الفرقة المسرحية “البساط” ضمن فعاليات مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي المزمع تنظيمه في الفترة ما بين الـ 15 و 26 من شهر أكتوبر الجاري.

وحظيت فرقة “البساط” بالقبول والدعم بناءاً على عدد وأهمية الجوائز التي حصدتها سواء على الصعيد الوطني أو العربي وأيضاً الدولي، حيث بلغت حوالي 54 جائزة وطنية، عربية ودولية، منها 15 جائزة كبرى، و3 جوائز خاصة بلجنة التحكيم، و4 جوائز في الإخراج المسرحي، و4 جوائز في السينوغرافيا، وجائزتين في التأليف، و26 جائزة أحسن تشخيص إناثاً وذكوراً.

وتعكف فرقة “البساط ” على القيام “بروفات” يومية مكثفة بغرض خلق الانسجام بين مختلف الأعضاء قبل توجههم نحو الكويت في الــ 14 من الشهر الجاري، لدخول أجواء المنافسة الرسمية، حيث سيرافق الفرقة أبرز الأعضاء الذين استفادوا من خلال مشاركتهم في العديد من المهرجانات، منهم الشقيقتين “وردة ومونية لمكيمل”، “عادل نعمان”، “رشيد العسري”، “مصطفى السميهري”، تحت إشراف المخرج “محمد حتيجي.”