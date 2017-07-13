فكرة جديدة في مجتمعنا…..”مهرجان ريتروفيل الموسيقي” ينقل الفرح إلى لبنان

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ريتروفيل هو فكرة جديدة في مجتمعنا مستوحاة من المهرجانات الموسيقية المنظّمة داخل مدن ملاهي في كافة أنحاء العالم. هو حكاية مدينة رائعة حيث الفتيات يلبسن وفق أسلوب الريترو ويجِبنَ المكان بالرولرز. ريتروفيل هو مدينة ملوّنة وسعيدة، وسكانها يلعبون ويسهرون ويأكلون السكاكر.

افتتحت Mindwhisk، الوكالة الرائدة في تنظيم النشاطات في لبنان، الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع بلدية زوق مصبح، النسخة الأولى من ريتروفيل، المهرجان الموسيقي المنظّم داخل مدينة ملاهي، لمدّة أربعة أيام. وقد اجتمع الأصدقاء والعائلات في دريم بارك، زوق مصبح متّخذين أسلوب الريترو، مستمتعين بالموسيقى، والمأكولات، والسكاكر والرولرز.

وقد اتّخذ اليومان الأوّلان من المهرجان أسلوب الشارع حيث استمتعت العائلات بالمهرجان والمأكولات. أما في الثامن يوليو، الذي كان مخصصاً للأشخاص البالغين سنّ الـ18 وما فوق، فتضمّن مجموعة كبيرة من الـDJs الذين لعبوا أجمل الأغاني لصيف 2017 ومن بينهم Sander Van Doorn وFirebeatz.

وفي التاسع من يوليو، اختبر المشاركون سهرة متواصلة بدأت في الصباح ولم تنتهِ إلا في منتصف الليل مع الفرق الموسيقية الأشهر في المنطقة مثل مارك حاتم، Arnabeat، The JLP Show، Happy Faces، Marilyn & the band وغيرها.

خلال أربعة أيام، استمتع المشاركون بألعاب مشوّقة وحماسية في وقتٍ استمعوا إلى أجمل النغمات الموسيقية.

وللمناسبة عبّرت المديرة العامة لـMindwhisk السيدة رلى مزهر عن سعادتها لنجاح النسخة الأولى من المهرجان قائلةً: “لقد كان ريتروفيل على قدر توقّعاتنا خصوصاً وأنه ينظّم للمرّة الأولى في لبنان.

ذُهل المشاركون بالفكرة الجديدة للمهرجان واستمتعوا بالابتكار الذي قدّمه على كافة الأصعدة. نتطلّع اليوم إلى النسخات القادمة من المهرجان ونحن على ثقة أنها ستكون ناجحة في زرع الفرح”.

وتُنهي Mindwhisk موسم الصيف مع مهرجان Holi للألوان الذي يزور لبنان للمرة الثانية على التوالي خالقاً الجوّ الأنسب للاحتفال بالحب والسعادة. ويُنظّم Holi Festival of Colors في 19 أغسطس في الباحة الرملية قرب هوليداي بيتش، زوق مكايل.