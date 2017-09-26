مهرجان فيلم المرأة بالمغرب بدورته ١١ يكرم روجينا والتركية هالمان

بحضور وزير الثقافة المغربي “محمد الأعرج” وشخصيات من عالم الفن والسياسة والإعلام، افتتح، بمدينة سلا (شمال العاصمة المغربية الرباط)، فعاليات الدورة ١١ من المهرجان الدولي لفيلم المرأة الذي تنظمه جمعية أبي رقراق.

حفل الافتتاح الذي قص شريطه عمدة مدينة سلا “جامع المعتصم” عبر بكلمة ألقاها بالمناسبة ورحب من خلالها بضيوف المهرجان، بدأ بتكريم الراحل “عبد الله بايحيا” مدير التصوير بالمركز السينمائي المغربي، قبل أن يحتفي المهرجان بالممثلة المصرية “روجينا”، التي تسلمت تذكار التكريم من وزير الثقافة المغربي عن رحلتها الفنية التي تجاوزت الــ ٢٠ سنة، كانت أبرز بصمة لها مشاركتها بفيلم المصير للراحل “يوسف شاهين”، إضافة إلى أدوارها في العديد من المسلسلات التي فاقت ٣٠ مسلسلاً آخره “كفر دلهاب” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

احتفاء مهرجان المرأة في دورته ١١ بالسينما التركية كضيف شرف، كان مناسبة لتكريم واحدة من أبرز الممثلات في تركيا، “ديفني هالمان” التي تألقت في العديد من الأدوار على المسرح والسينما والتلفزيون.

“نور الدين اشماعو” رئيس المهرجان، وصف الدورة الحالية بدورة التحدي، مضيفاً في تصريحه لليقظة: أن إمكانيات المهرجان المالية كادت أن تدفع المشرفين عليه إلى إعلان توقفه بشكل نهائي، لكن تظافر جهود فعاليات المدينة خاصة منها الثقافية، أعادت المهرجان إلى سكته لمواصلة الطريق، وأضاف: ” أشعر بالفخر للإنجازات التي تم تحقيقها طيلة الدورات السابقة، واليوم لدينا ثقة أكبر، وسنواصل السير بالانفتاح على ثقافات مختلفة، لكن أبرز ما يميزنا خلال هذه الدورة هو قرارنا دعم المرأة القروية وتقريبها من السينما”.

يذكر أن مسابقات المهرجان انطلقت، عبر عرض مجموعة من الأفلام التي تدخل ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل حيث اختارت إدارة المهرجان ٦ سيدات ضمن لجنة التحكيم التي تترأسها الفرنسية “دويمينيك كابريرا”، وتضم المغربية “السعدية لديب”، السويسرية “ماري إيف موسي”، الكندية “صوفي غوييت”، المصرية “كاملة أبو ذكري”، الإسبانية “بيلار كاريسكو” و”سعاد حسين” من جيبوتي.

في حين تتألف لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي من ٣ سيدات هن: الإعلامية المغربية “فاطمة الإفريقي”، ومواطنتها “رحمة المدني”، إضافة إلى السينغالية “فاطوماتا بنتو كندي.”