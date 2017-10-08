10 أفلام تونسية في المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج السينمائي

حسمت اللجان المستقلة في اختيار أفلام المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في نسخته الــ 28، وحسب بلاغ للإدارة، فإن اللجان اختارت 10 أفلام استوفت الشروط القانونية والتقنية للترشح، من بين 58 فيلماً عرض على المهرجان.

وجاء في قائمة الأفلام التونسية التي تم اختيارها، ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير، حيث تشارك 3 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وهي: “على كف عفريت” للمخرجة “كوثر بن هنية” التي توجت الدورة السابقة بالجائزة الكبرى عن فيلمها “زينب تكره الثلج”، إضافة إلى فيلم “مصطفى Z” وهو من إخراج “نضال شطا”، و”شرش” لمخرجه “وليد مطار.”

أما في قسم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فسيتم عرض “في الظل” وهو إخراج “ندى مازني حفيظ”، “كسكسي: حبوب الكرامة” لمخرجه “حبيب العايب”، “قفصة: عام الصفر” وهو من إخراج “ناجية بن مبروك.”

في حين، يشارك في قسم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فيلم “آية” للمخرجة “مفيدة فضيلة”، “برزخ” من إخراج “إنصاف عرافة”، “أسرار الرياح” لمخرجته “إيمان ناصري”.

كما سيتم عرض “صوت الشارع” للمخرجة “منال قاطري”، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

وكانت الدورة الـ 27 قد عرفت تتويج الفيلم التونسي “زينب تكره الثلج” للمخرجة “كوثر بن هنية” بالجائزة الكبرى “التانيت الذهبي”، في حين عادت الجائزة الثانية “التانيت الفضي” للفيلم المصري (اشتباك) للمخرج “محمد دياب” والذي حصل أيضاً على جائزتي أفضل تصوير وأفضل مونتاج وفاز بالمركز الثالث “التانيت البرونزي” فيلم (3000 ليلة) للمخرجة الفلسطينية “مي المصري” كما حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو.