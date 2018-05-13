تونس والمغرب والعراق يتوجون في مهرجان قرطاج للمونودراما

توج العرض المسرحي التونسي “تجرأ” بالجائزة الذهبية، في اختتام فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما الذي احتضنته العاصمة التونسية (تونس)، في حين توجت بالجائزة الفضية مسرحية “في مخفر الشرطة” من العراق، كما توج مسرح فلامونداغ ممثل المغرب بالجائزة البرونزية، وجاء تتويج مسرح فلامونداغ من خلال مسرحية “كلام الجوف” للمخرج “عبدو جلال.”

واختتمت الدورة الأولى من المهرجان الدولى للمنودراما بقرطاج، بإعلان النتائج من طرف لجنة التحكيم المكونة من “أحلام يونس” رئيسة أكاديمية الفنون رئيس اللجنة، والمخرج المغربي “مجيد شكير”، ومن فرنسا الفنانة “نتالي ليمي.”

وكانت فعاليات المهرجان الدولى للمنودراما بقرطاج قد عرفت مشاركة عدد كبير من الدول، منها المغرب، فلسطين، مصر، ليبيا، السودان، موريتانيا، بنين، الكاميرون، العراق، بوركينا فاسو، الكونغو، كوت ديفوار، فرنسا، والبلد المنظم تونس.