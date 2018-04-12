مهرجان موازين يحسم مشاركة همام ابراهيم خلال أيام

علمت “اليقظة” من مصادر جد موثوقة أن إدارة مهرجان موازين اقتربت من حسم مشاركة خريج برنامج أراب أيدول، العراقي “همام إبراهيم”، ضمن فعاليات النسخة الــ 17 من المهرجان، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة ما بين 22 و30 يونيو 2018.

وكشفت ذات المصادر أن “همام” قد يغني إلى جانب النجم التونسي “صابر الرباعي” في نفس ليلة الحفل الذي تحتضنه منصة النهضة في الــ 27 من شهر يونيو، وهي أول مشاركة للفنان العراقي في مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات، وستكون أول مشاركة له ضمن برنامج رسمي، حيث سبق وأن شارك “همام” في عدة حفلات خاصة بمدينة مراكش.

وكان “همام” قد طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته “أنت الغالي”، وهي كلمات “فراس الحبيب”، لحن “بسام مهدي”، توزيع “حسام الصعبي”، في حين أخرج الكليب “سامر محمود.”

وشارك الفنان العراقي الشهر الماضي، ضمن الحفل الخيري الذي احتضنته مدينة طنجة (شمال المغرب)، وخصص لدعم مرضى الإيدز.