مهرجان وهران سيكرم عزت العلايلي ومنى واصف ومحمد منير

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تواصل محافظة مهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر على وضع آخر اللمسات لبرنامج فعاليات الطبعة العاشرة، المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة من 25 يوليو الجاري إلى نهايته، علماً أنه تمت دعوة عدة نجوم ومن بين الذين وجهت لهم الدعوة وأكدوا حضورهم، نذكر مادلين طبر وجمانة مراد والفنان القدير عزت العلايلي والنجم السوري أسعد فضة والمطرب محمد منير الذي سوف يكرم عن جميع أعماله السينمائية التي وصل عددها إلى 13عملاً فنياً.

قررت لجنة المعاينة في مهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر، ترشيح 31 فيلماً من مختلف الدول العربية في السباق، ومن المنتظر أن تشارك الجزائر بفيلمين خلال المسابقة الرسمية لكل من المخرج مرزاق علواش ويحمل عنوان”تحقيق في الجنة” وفيلم “في انتظار السنوات” لمخرجه كريم موساوي. علماً أن العملين تألقا هذه السنة في العديد من المهرجانات الدولية.

أما بخصوص العروض المقررة على هامش المسابقة الرسمية، فسيتم عرض الفيلم المصري “مولانا”، بحضور كاتبه الصحفي إبراهيم عيسي، وتشارك المخرجة الفلسطينية امتياز المغربى بفيلمها الأخير “حارس السينما الفلسطينية.. بشار إبراهيم”.

ومن النجوم العرب الذين سوف يتواجدون بالمهرجان نذكر الفنانة مادلين طبر التي تشارك في عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، والقدير عزت العلايلي والفنان السوري أسعد فضة والفنانة جمانة مراد والفنان المصري الكبير محمد منير، الذي يحضر بصفته ممثلاً مكرماً عن جميع أعماله السينمائية، وبالرغم من تعذر حضور الفنانة السورية القديرة منى واصف، لكنها ستكرم بشكل خاص، وستكون الفنانة هيام يونس حاضرة خلال حفل اختتام المهرجان.