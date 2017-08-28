في بيان مطوّل على سناب تشات……الإعلامية مهيرة عبد العزيز تترك قناة العربية

قررت الإعلامية الشهيرة مهيرة عبد العزيز، مغادرة قناة العربية التي قدمت فيها “برنامج صباح العربية” لمدة أربع سنوات كاملة إلى وجهة أخرى، رفضت في الوقت الحالي الكشف عنها، معتبرة أن التغيير للأفضل يعد أمراً صحياً في حياة الأشخاص، وأنها اليوم في حاجة إلى ذلك.

أطلت الإعلامية الإماراتية المتألقة مهيرة عبد العزيز من خلال فيديو عبر تطبيق “السناب شات”، واغتنمت الفرصة لتعلق على إحدى صورها عبر موقع “أنستغرام” معلنة عن قرار مغادرتها لقناة العربية وجاء فيه: “..في حياة كل شخص منا هناك مراحل انتقالية.. وهي ضرورية لأن خلالها أحلام الإنسان تتحول من حلم إلى واقع.. أنا مريت بكثير مراحل في حياتي وفي كل مرة كان التغيير ولله الحمد للأفضل..” وواصلت اعترافها بخصوص القرار الذي اتخذت: “..رغم أن التغيير صعب لأن الإنسان بطبعه كائن يحب المألوف والإحساس بالأمان..”.

وأضافت مهيرة عبد العزيز تقول في نفس السياق: “أنا كنت مهندسة معمارية وبعدها انتقلت لعالم الإعلام .. والبداية كانت كمذيعة راديو وبعدها مذيعة لبرنامج عن العقارات.. وبعدها مذيعة اقتصاد وجمعت بينها وبين تقديم النشرات السياسية.. وبعدها تحولت إلى البرامج المنوعة..”.

وجاء الاعتراف نوعاً ما مطولاً حيث أضافت تقول: “..في كل مرحلة من هذه المراحل الانتقالية.. كنت أعتبرها نقطة تحول في حياتي.. وهذه العبارة تحديداً بتذكرني بصديقي العزيز سعود الدوسري الله يرحمه.. لأن كان عنده برنامج بيتكلم عن الموضوع إضافة إلى أنه عاصر كثير من نقاط التحول في حياتي..”.

وفي الأخير شكرت جمهورها الذي تابعها ووعدته بالإعلان عن القناة التي ستعمل بها والبرنامج الذي ستقدمه: “..أما الآن سيداتي سادتي.. فقد حان وقت التغيير من جديد.. التغيير من البرامج الصباحية لبرامج أخرى في قناة أخرى.. قريباً رح أعلن عن تفاصيلها.. حبيت أتوجه برسالة شكر لكل من جعلني جزءاً من روتينه الصباحي على مدى السنوات الماضية الأربعة الماضية في تقديمي صباح العربية.. وأتمنى أن أبقى عند حسن ظنكم بي في أي عمل آخر أجمل إن شاء الله..”.