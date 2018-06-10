موازين يرفض التعامل مع دنيا بطمة كفنانة عربية

بعد مهاجمتها للعديد من الفنانين العرب والمغاربة، جاء الدور على إدارة مهرجان موازين الذي سبق وأن فتح لها باب المشاركة في أكثر من مناسبة، فقد أعلنت المغنية المغربية “دنيا بطمة”عن امتناعها المشاركة في المهرجان الأول بالعالم العربي، في مستقبل الدورات.

وأكدت بعص المصادر، أن القائمين على موازين عرضوا على “بطمة” المشاركة في الدورة المقبلة شرط وقوفها على ركح سلا الذي تخصصه إدارة المهرجان للأغنية المغربية، في الوقت الذي أحيت فيه “بطمة” حفلين على ركح النهضة المخصص للأغنية الشرقية، وهو ما دفعها للاستغراب، بل اعتبرت الأمر إهانة لها ولاسمها خاصة بعد الشهرة التي حققتها بالوطن العربي منذ مشاركتها في برنامج المسابقات أراب أيدول.

وكانت “بطمة” قد كشفت في مؤتمر صحفي، قبل شهر من الآن، أنها ستشارك ضمن فعاليات الدورة الــ 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات، وتحتضنه العاصمة المغربية الرباط، قبل أن تعلن إدارة المهرجان عن قائمة الفنانين المشاركين والتي خلت من اسم “بطمة”.

ويبقى انتشار “دنيا بطمة” وشهرتها مرتبطين أساسا بحجم المشاكل التي تثيرها والصراعات التي خلقتها مع فنانين مغاربة وعرب، وبالرغم من إصدارها لعدة أغاني منذ مشاركتها وتألقها في برنامج أراب أيدول، ورغم صوتها القوي، إلا أن الجمهور العربي لا يذكر لــ “بطمة” سوى فقرات ” الردح” على مواقع التواصل الاجتماعي.