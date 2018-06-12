موازين يفاجئ جمهوره بحفل ضخم قبل 3 أيام من انطلاقه

فاجأت إدارة مهرجان موازين الجمهور بالإعلان عن تفاصيل حفل استثنائي تحت عنوان: “حدث ما قبل موازين” ستحتضنه منصة السويسي بالرباط المخصصة للبرمجة الغربية، قبل ثلاث أيام من انطلاق المهرجان، الذي يقص شريطه رسميا الجمعة 22 من الشهر الجاري.

وذكر بلاغ جمعية مغرب الثقافات، توصلت اليقظة بنسخة منه، أن “حدث ما قبل موازين” الذي ينظم في الــ 19 من يونيو الجاري، سيكون فرصة لتجميع أفضل الأسماء اللامعة في سماء الأغنية المغربية والفرنسية، في مقدمتهم “ميتر جيمس”، “دادجو”، “زهير بهاوي”، “بلاك إم”، “كور دو بيرات”، “كوليكتيف ميتيسي”، “هايفن هيفين”، ألونزو، “نايسترو”، “ناسي”، “روميو إلفيس”، “سليمان”، “سينابون و تال”، إضافة إلى خريج برنامج ستار أكاديمي “إيهاب أمير.”

ويرى المنظمون أن الحفل الاستثنائي الذي يسبق الانطلاقة الفعلية للمهرجان الأول عربيا، يأتي تكريسا لقيم موازين المتمثلة في التسامح، التقاسم، التنوع والانفتاح.

وتعرف الدورة الــ 17 من مهرجان موازين مشاركة ألمع نجوم الأغنية العربية والغربية، بينهم: “ماجدة الرومي”، “أحلام”، “كاظم الساهر”، “محمد حماقي”، “صابر الرباعي”، “ملحم زين”، “نانسي عجرم، “مارس برونو”، “لويس فونسي”… الخ.