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موازين يكذب أصالة: اسمها لم يكن مطروحا منذ 2015

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يوليو ١١ ,٢٠١٨

كذب “محمود لمسفر” المستشار الفني المكلف بالبرمجة العربية بمهرجان موازين – إيقاعات العالم، ما جاء على لسان الفنانة “أصالة نصري” وزوجها المخرج “طارق العريان”، مؤكدا أن اسم الفنانة السورية لم يكن مطروحا خلال هذه الدورة بل منذ دورة 2015، كما لم يكن هناك أي اتصال معها أو مع وكيل أعمالها أو غيره.

“لمسفر” كشف في تصريحات صحفية، أنه يجهل كل الاتهامات التي وجهتها الفنانة “أصالة” لإدارة المهرجان، مضيفا “ألا علم له بما جاء في تدوينتها، وأن حضورها من خلال 3 دورات تم في ظروف من الاحترافية.

وكانت الفنانة “أصالة نصري” قد اتهمت منظمي المهرجان بالرشوة وكتبت في تدوينة على حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”: (… أن أرشي كي أصل لكم، إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيات المهنة، في الحبيبة الغالية المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض ، أنا دائماً أشتاق لأن ألتقيكم، وأحبّ أن أغنّي لكم ، مكانكم يا أهل المغرب الحبيب الأقرب لقلبي في أعمق الوجدان، ولا تكترثوا لشخص لا يمثّل إِلَّا نفسه، وإن لم نلتقي اليوم فغداً قريب، وأنا لن يفعل البعد فيني إِلَّا شوق أكثر للقاء أجمل).

هذا، وقد أعلنت الفنانة السورية بعد تدوينتها، تلك، عن قرارها مقاطعة مهرجانات المغرب لمدة 5 سنوات، كعقاب لها كما جاء على لسانها.

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