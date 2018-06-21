مهرجان موازين يُغري جمهوره بحفل استثنائي

اختار القائمون على مهرجان موازين – إيقاعات العالم، لأول مرة منذ تأسيسه قبل 17 عاما، تنظيم حفل استثنائي يومين قبل انطلاق فعالياته رسميا، حيث احتضنت منصة السويسي بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الثلاثاء، حفلا فنيا أحياه ألمع نجوم الأغنية الفرنسية والإفريقية إلى جانب بعض الفنانين المغاربة الشباب بينهم خريج برنامج ستار أكاديمي “إيهاب أمير.”

تميز حفل “لوبيفور” بحضور جماهيري معظمه من فئة الأطفال والشباب الذين تفاعلوا مع الألوان الموسيقية الغنية، ومع أغاني ذائعة الصيت في أوروبا وباقي العالم، لفنانين يجمعون بين الجنسية الفرنسية والجذور الإفريقية والعربية، مثل: “ميستر غيمس”، “نايسترو”، و”تال” التي أدت أغنيتها “المونديال”، إلى جانب “سليمان” صاحب أغنية “تعالوا لنحب بعضنا”.

واختتم الحفل الاستثنائي على إيقاعات الفرقة الشهيرة “كوليكتيف ميتيسي”، بانتظار الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الــ 17 من المهرجان الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات، يوم الجمعة، حيث تواصل الجهات المنظمة الالتزام بشعار المهرجان وأهدافه الداعية إلى ترسيخ قيم التسامح والتقاسم والتنوع والانفتاح.

وتعرف هذا الدورة مشاركة ألمع نجوم الأغنية العربية والغربية، حيث يفتتح المهرجان بحفل الفنان العراقي “كاظم الساهر”، ويختتم بحفل تحييه الفنانة الإماراتية “أحلام”، كما تعرف هذه النسخة أيضا مشاركة الفنانة اللبنانية الكبيرة “ماجدة الرومي”، إلى جانب “نانسي عجرم”، “صابر الرباعي”، “رويدا عطية”، “وائل جسار”، “أمير دندن”، “إبتسام تسكت”، إيهاب أمير”…