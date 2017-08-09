جمهور مواقع التواصل ينقسم في الرأي على إطلالة نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بـ”لوك” جديد، من خلال صورة نشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وانهالات التعليقات بين مؤيد ومنتقد لهذه الإطلالة.

اعتبر بعض خبراء الموضة أنَّ التصميم قديم جداً، سواء من حيث الشكل أو اللون أو القماش.

كما اعتبروا أنّ الـ”كروب توب” والتنورة المقلمة بخطوط أفقية منحا جسم نسرين عرضاً وضخامة.

في حين رأوا أنّ مكياجها ناعماً وجميلاً، أما شعرها فكان ينقصه بعض القصر، أما الصندل الذي تنتعله فكان جيداً.

وكان للنجمة نسرين بعض المدافعين عنها، حيث دافعوا بشراسة عن إطلالتها معتبرين أن “اللوك فريش بألوانه ويجنن عليها”، وأنها “طالعة قمر وبيرفكت”، و”لو تلبس خيشة عيش بتضل حلوة لأن القالب غالب”.

شاهدوا الإطلالة وكونوا الحكم…